“Venimos en nombre de mi sobrina y de todos los niños y mujeres que han sido abusados y han tenido que callar su voz por miedo o amenazas o porque la justicia no sirve. Duele mucho ver que en este caso el trabajo de jueces, abogados y fiscales se vino abajo, por eso estamos hoy aquí porque no es justo. Alzamos la voz por los que no pueden”, dijo una mujer de apellido Acuña.