“Cuando abrí la puerta vi el cuerpo tirado, estaba descalzo, él padecía del corazón y pensé que le había dado un infarto, entonces llame a la vecina y el yerno vino a ayudarme y me dijo que no tenía pulso, estaba frío, en eso vi que tenía las manos y los pies amarrados y ya fue cuando empecé a pensar mal y percatarme que me le hicieron un daño y llamamos al 911 para que nos mandaran a la ley”, dijo Brewster.