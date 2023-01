Vecinos de Santa Cruz encontraron cuerpo de hombre que fue asesinado a golpes

El cuerpo estaba tirado en una calle de lastre.

Los vecinos de Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste, se llevaron un susto tremendo este sábado 7 de enero cuando encontraron el cuerpo de un hombre en la calle.

La Central de la Cruz Roja informó que la alerta se dio a las 5:57 a. m., 100 metros al norte del súper Chino.

Cuando los cruzrojistas llegaron, el hombre, de entre 30 y 35 años, ya estaba fallecido; los paramédicos aseguraron que el cuerpo tenía al menos dos heridas de bala.

Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ellos realizaron una inspección preliminar del cuerpo y se percataron de que la víctima tenía gran cantidad de golpes en su cara.

Investigan secuestro de dueño de gimnasios George Angulo

De momento los investigadores no lograron identificar al hombre, porque no portaba ningún documento, pero se presume que no es vecino de la comunidad donde fue hallado.

El cuerpo fue llevado a Medicatura Forense para determinar si los golpes fueron la causa de muerte. El hombre ya tenía varias horas de fallecido cuando lo encontraron.