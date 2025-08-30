Vecinos no aguantaron nada y se desquitaron con las motos de supuestos asaltantes

Tras la balacera, la Policía logró detener a dos de los sospechosos. (MSP/Tras la balacera, la Policía logró detener a dos de los sospechosos.)

Unos vecinos de Bagaces, en Guanacaste, no aguantaron nada y se desquitaron con las motocicletas que unos supuestos asaltantes dejaron botadas cuando trataban de huir de la Policía.

Los supuestos maleantes no solo se quedaron sin sus motos, sino que dos de ellos terminaron cayendo en manos de la Fuerza Pública, esto tras una balacera en la que afortunadamente nadie resultó herido.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron la noche de este viernes, cuando los oficiales fueron alertados sobre un asalto a un supermercado ubicado en el distrito de La Fortuna, en Bagaces.

“Se indicó que al menos cuatro sujetos, en dos motocicletas, ingresaron al local y bajo amenazas con arma de fuego se llevaron una importante cantidad de dinero en efectivo, licor y cigarrillos”, indicó Seguridad.

Los policías se dirigieron al sitio y en su camino se toparon de frente con los motorizados sospechosos, por lo que se dio un intercambio de disparos.

“Los sospechosos dejaron botadas las motocicletas y huyeron a pie entre algunos matorrales cercanos, por lo que los policías les dieron seguimiento”.

Tras el despliegue policial, la Policía logró detener a dos de los sujetos, son de apellido Alvarado y López, a quienes se les ubicó mercadería sustraída del negocio, así como un arma de fuego.

Mientras todo eso sucedía, algunos vecinos aprovecharon para desquitarse con los maleantes.

“Un grupo de personas, aparentemente molestas por el asalto, quemaron las motocicletas que se supone fueron utilizadas para cometer el atraco”.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial.