Vecinos ponen flores y un lazo negro en casa donde se dio violento asesinato

Los vecinos de un hombre se han conmovido por su asesinato y han colocado flores en su casa y también un lazo negro.

Esa situación ocurrió en la urbanización Korobó, en Ipís de Goioechea, cerca del Palí.

El fallecido fue identificado como Ricardo Arguedas, de 39 años, a quien asesinaron el 12 de marzo pasado.

Sobre este caso el OIJ informó que los familiares de Ricardo, a quien le decían Richi, llegaron a la vivienda y lo encontraron tirado en el corredor de la casa con varias heridas de bala, se cree que él estaba en el corredor cuando los pistoleros lo atacaron desde afuera.

homicidio en Ipís de Goiecoechea (cortesía/cortesia)

Los allegados dieron la alerta al 911, pero el hombre ya se encontraba fallecido.

Al parecer, el hombre vivía en la casa solo desde que su mamá falleció atropellada por un carro a 50 metros de la casa, cuando iba para la pulpería el 16 de febrero del 2023.

“Algunos vecinos pusieron las flores ahí donde lo mataron y el lazo negro, no sabemos las causas por las que fue asesinado, eso la ley lo tiene en investigación, sus familiares no lo velaron, entonces es una manera de apoyar a los familiares, suponemos que por temor fue que no le hicieron vela, es bien feo todo lo que como país se está viviendo”, dijo una de las vecinas.

Añadió, “Ricardo era muy conocido aquí en Ipís, porque su mamá Anita y él durante montones de años tuvieron una pizzería, las preparaban muy ricas y la gente les compraba mucho, con eso de las pizzas la señora trataba de mantener a su hijo en cosas buenas, pero él se llenó de mucho rencor cuando le mató el carro a la mamá y hasta dejó lo de las pizzas”.

homicidio en Ipís de Goiecoechea (cortesía/cortesia)

El OIJ informó que el caso se encuentra en investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los sospechosos.