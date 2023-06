Vecinos sobre crimen de papá en mejenga: “Él decía que en cualquier momento lo iban a matar”

El hombre fue asesinado mientras veía a su hijo jugar. Foto: Cortesía.

Vecinos de San Gabriel de Aserrí aseguraron estar impactados por el homicidio ocurrido en la plaza durante un partido de fútbol; sin embargo, comentaron que la víctima temía que eso ocurriera.

El fallecido fue identificado como Enos Leonardo Taylor Morera, de 37 años. Al parecer, él observaba el partido en que jugaba uno de sus hijos cuando llegaron los dos sospechosos y le dispararon en varias ocasiones.

El crimen se dio a las 12:30 p. m. del sábado en la plaza de deportes de San Gabriel de Aserrí.

Taylor era oriuno de Guápiles y llegó hace algún tiempo a establecerse en San Gabriel.

“Él era una persona buena gente, pero en algún momento comentó que se sentía inseguro aunque este pueblo es bien tranquilo, él decía que en cualquier momento lo iban a matar por una bronca que tuvo en Guápiles, que había estado preso y cuando salió se vino buscando estar tranquilo, y vea que triste porque todos los presentimientos que tenía se cumplieron”, comentó un hombre de apellido Mora uno de los vecinos de San Gabriel.

Otra de las vecinas aseguró que él lo vio poco antes de que se fuera para la plaza y lo saludó.

“Aquí como buen pueblo todo mundo se conoce, nos vimos, yo iba para la verdulería y lo saludé y seguí caminando, era un muchacho respetuoso, nunca supimos en que trabajaba, pero ahí se le veía, a un hijo mío le contó que él descontó una pena por una tentativa o algo así y que quería que su familia estuviera tranquila y por eso se vino a aquí”, dijo una vecina que no quiso identificarse.

La captura se dio en Salitrillos de Aserrí. Foto: MSP (MSP)

Mora aseguró que hasta donde saben los sospechosos tampoco eran vecinos del pueblo o qué por lo menos eso es lo que se rumora.

“A mí me indigna mucho que vengan al pueblo y se jalen este tipo de tortas, esta es una comunidad donde se vive en calma, hay poco qué hacer, entonces ya a los más viejos nos gusta venir a la plaza a tirarnos los partidos, aquí había gente ayer (sábado) incluso había niños, mujeres, adultos mayores y de todo, ya los maleantes, como dice uno, no tienen miedo ni respeto a nada, se escucharon varios balazos y pudo terminar esto en una tragedia, yo estaba como a 50 metros de la plaza, me subí al carro y jalé soplado”, narró Mora.

Además, la vecina asegura que les duele mucho que los muchachos que llegaron a jugar, que eran de Jicaral, de Puntarenas, se vayan con una imagen tan fea de su comunidad.

“Diay, la gente no va querer venir, va a pensar que aquí siempre pasan cosas feas, aquí ha llegado mucho la droga, y la verdad uno ya no deja a los hijos andar como antes, y a ellos les gusta venir a la plaza, entonces, ahora no solo hay que cuidar que no les ofrezcan droga sino como ayer con esta balacera tan terrible”, dijo otro de los vecinos.

Otro detenido

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó la mañana de este domingo que detuvieron al segundo sospechoso del asesinato, un hombre de apellido Chavarría.

Tras el crimen, la Policía llegó rápido a la cancha, pues los oficiales de la delegación escucharon los balazos.

Los pistoleros huyeron del sitio; sin embargo, los policías se fueron detrás y en Tarbaca vieron la moto en la que iban los pistoleros y, según el OIJ, hubo un intercambio de disparos.

Los uniformados lograron detener al conductor de la moto de apellido Hernández, este sujeto cuenta con partes policiales por portación de drogas, aseguraron en la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública.

A Chavarría lo detuvieron este domingo.

“El sospechoso fue ubicado en vía pública en el sector de Salitrillos”, detalló la Policía.

De momento las causas del asesinato están en investigación.

Taylor estaba casado y tenía dos hijos de 13 y 16 años.