Sucesos

Vehículo cae a precipicio de 50 metros en El Guarco y cruzrojistas trabajan para rescatar al conductor

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en la ruta 2, en Cartago, donde un vehículo liviano se precipitó unos 50 metros

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja trabaja en el rescate de un hombre cuyo carro cayó en un guindo en El Guarco, en Cartago.

La emergencia se da sobre la ruta 2, luego de que se reportó el vuelco de un vehículo liviano que cayó a un precipicio de aproximadamente 50 metros.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja atiende el rescate.

Según la Benémerita, dentro de la estructura del automóvil se encontraba el paciente prensado, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado en rescate.

Equipos de emergencia trabajaron intensamente en el sitio para lograr la liberación de la víctima. Minutos después, a eso de las 11:48 a.m., se confirmó que el paciente fue liberado del vehículo.

Actualmente, los cruzrojistas realizan las maniobras de extracción utilizando equipo de rescate vertical para trasladarlo hasta una zona segura y luego trasladarlo al hospital.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
El guarcoaccidentecarro guindocartagoRuta 2
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.