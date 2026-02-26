Vehículo cae a precipicio de 50 metros en El Guarco y cruzrojistas trabajan para rescatar al conductor

La Cruz Roja trabaja en el rescate de un hombre cuyo carro cayó en un guindo en El Guarco, en Cartago.

La emergencia se da sobre la ruta 2, luego de que se reportó el vuelco de un vehículo liviano que cayó a un precipicio de aproximadamente 50 metros.

La Cruz Roja atiende el rescate.

Según la Benémerita, dentro de la estructura del automóvil se encontraba el paciente prensado, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado en rescate.

Equipos de emergencia trabajaron intensamente en el sitio para lograr la liberación de la víctima. Minutos después, a eso de las 11:48 a.m., se confirmó que el paciente fue liberado del vehículo.

Actualmente, los cruzrojistas realizan las maniobras de extracción utilizando equipo de rescate vertical para trasladarlo hasta una zona segura y luego trasladarlo al hospital.