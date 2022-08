Ven a hombre con motocicleta de vendedor de lotería desaparecido

Gerardo Arguedas Solano tiene 59 años y es vendedor de lotería. Fotos cortesía de la familia.

Días de mucha angustia viven los familiares de don Gerardo Arguedas Solano, quien está desaparecido desde el 26 de julio.

Sus familiares, desde ese momento, no han dejado de buscarlo y este sábado a primera hora saldrán nuevamente con la esperanza de saber qué ocurrió con él.

Don Gerardo es un vendedor de lotería muy querido en Santa Eulalia de Atenas y por eso en la comunidad están muy preocupados por él.

Su sobrina Catalina Alfaro nos contó este viernes que don Gerardo tenía varios días de andar un poco triste y angustiado.

Cuando sus allegados le preguntaron, él aseguró sentirse preocupado porque le debían mucho dinero, pero cada vez que le volvían a consultar, solo decía, “nada, chita”.

“El lunes mi primo le dijo que llegara el martes a su casa a ver el partido de la Liga, porque tío no tiene cable, y es superliguista, como lo veíamos triste pensamos que para compartir con él, y quedó en que iba a llegar, el lunes llegó a la vivienda de él y comió y luego se fue para el puente del bungee en Naranjo de Alajuela en la moto, pasó por ahí”, dijo Catalina.

En el puente del bungee de Naranjo encontraron la gorra de don Gerardo. Fotos cortesía de la familia.

“El martes a las seis de la tarde, como no contestó, lo empezaron a llamar y nada, a las ocho de la noche, yo trabajo en un restaurante, y mi primo me llamó y me dijo: ‘papi no aparece’, entonces lo empecé a buscar en restaurantes y bares donde él a veces va, pero nadie sabía nada, nos dieron las tres de la mañana de un lugar a otro, y el teléfono seguía timbrando”, añadió.

Ella asegura que se fueron al puente del bungee y encontraron la gorra de la Liga que usaba don Gerardo, pero ni un solo rastro de él.

La familia desconoce las razones que llevaron al señor para ir a ese lugar.

“Vimos un video, que está como parte de la investigación, en que tío entra al puente a las cinco de la tarde del lunes y en la mañana del martes, a las 7:20 de la mañana, una persona salió con la moto de él y se pierde el rastro de mi tío”, asegura.

Catalina no trabajó durante varios días para buscar a su tío, pero tuvo que retomar sus labores, sin embargo, muchos de sus familiares no están yendo al trabajo para tratar de localizarlo, en las cercanías del río.

“Nosotros fuimos al OIJ y pusimos la denuncia por la desaparición de mi tío y también por el robo de la moto, tenemos demasiada angustia, el río es demasiado peligroso, hemos andado por todo lado y ahora con las lluvias está crecido, la gente de la Cruz Roja dicen que también estuvieron buscando, pero no encontraron nada, nosotros no perdemos la fe de encontrarlo, es muy díficil por lo que estamos pasando, solo queremos pensar que tío está bien”, dijo la sobrina, quien contó que su tío tiene tres hijos.

La moto de don Gerardo es marca AKT color rojo y la matricula es 636995.

La familia lleva varios días de búsqueda. Fotos cortesía de la familia.

“Mi tío tiene un ojito más caído, cuando se desapareció llevaba camiseta de rayas negras con amarillo, además jeans azul y zapatos crocs negros y rojos, es una persona con buena salud”.

La familia, aunque confía en la investigación de las autoridades judiciales, no van a parar de hacer su propio rastreo, pese a lo complicado de la zona donde fue visto el vendedor de lotería por última vez.

El río está muy crecido. Fotos cortesía de la familia.

La denuncia con la que el OIJ de Atenas está investigando el caso es la 029-22-000263, si usted sabe algo puede llamar al 800-8000645 del OIJ.