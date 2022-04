Vendedora denuncia a policía municipal de San José por quebrarle el brazo en tres partes

Dayana Mesén Núñez de 25 años denunció a un policía municipal por quebrarle el brazo derecho. Foto: Cortesía

Dayana Mesén Núñez, de 25 años, está muy angustiada porque no puede trabajar, es jefa de hogar y tiene cinco hijos menores de edad.

Asegura que un oficial de la Policía Municipal de San José le quebró el brazo derecho en tres partes cuando la arrestó por estar vendiendo aguacates.

Los hijos de Dayana tienen 11 años, 8 años (unos gemelos) y los menorcitos andan en 3 años y 2 años y, además de mantenerlos, debe pagar alquiler.

Nos contó que ya puso la denuncia ante el OIJ contra el oficial (es la 22-009820-0042-PE), el 10 de abril, el mismo día en que ocurrieron los hechos. El denunciado es de apellido Rojas. También denunció en la propia Municipalidad de San José.

Dayana Mesén dice que ella estaba vendiendo en el bulevar de la avenida 4 de San José. Albert Marín (Albert Marín)

¿Cómo pasó todo?

Dice Dayana que los hechos fueron así: “Yo estaba en el bulevar del antiguo Registro (Civil), en San José, en avenida 4. Estaba vendiendo aguacates, soy vendedora ambulante, es lo único que sé hacer y en lo que he podido encontrar trabajo y dar sustento a mis hijos.

“A las 2:10 p.m, se paró un pick up de la Policía Municipal con dos oficiales; otra vendedora y yo de inmediato nos fuimos porque ellos también están trabajando; ellos hicieron a perseguirnos y nosotras seguimos para abajo, había dos motos y dos pick up de la misma Policía y les quitaron los aguacates y los jocotes a otros vendedores”, afirma.

Añade que ella corrió para meter sus aguacates en una tienda y que no se los quitaran.

“En eso se hizo un tumulto y empezaron a tirar los aguacates decomisados, yo me iba a ir, pero un oficial me jaló del brazo para esposarme con una fuerza y una mala voluntad para quebrármelo. No importa que me quitara la mercadería, es su trabajo, o que me esposara, pero ¿por qué quebrarme el brazo?”, se pregunta.

Sostiene que después la pusieron contra la pared y la esposaron y que ya en ese momento una señora gritaba que tenía una pelota en el brazo.

“Yo me quejaba del dolor y después de eso me subieron al cajón”, dice.

La joven contó que la agresión ocurrió el 10 de abril, ella es la mujer de pelo rojizo y blusa blanca con moño. Capturas de video. (cortesía)

A Dayana la llevó la propia Policía Municipal al Hospital Calderón Guardia, donde un doctor le dijo que la fractura era en el húmero (va del codo al hombro) y que era necesario operarla.

“El mismo policía que me quebró me llevó al hospital (Calderón) y le dijo al doctor que fue un forcejeo para detenerme y el doctor le dijo que ellos están preparados para poner las esposas, que no era necesario quebrarme el brazo así y hacerme este daño”, afirma.

El médico que la vio en elCalderón Guardia le dio una referencia para el San Juan de Dios, pero dice la vendedora que antes la pasaron a una delegación de la Policía Municipal en el barrio La Cruz para hacerle un parte.

“Yo escuché que entre ellos hablaban y la jefa les dijo que no me podían llevar así a la Corte por que era un problema para ellos, me dejaron irme y me fui al San Juan de Dios con un dolor que no puedo explicar. Me hicieron placas y me dijeron que me iban a operar porque el brazo estaba partido en tres. Yo no tenía seguro y tuve que ir al IMAS a pedir que me ayudaran”, dijo.

Los vendedores ambulantes de San José mantienen siempre un pulso con la Policía Municipal. Eduardo Vega (Eduardo Vega Arguijo)

Un dolor tremendo

La operaron el martes 26 a las 5:30 p.m. y le dieron la salida este miércoles 27, le colocaron una platina y cinco tornillos. En la herida le pusieron 69 grapas.

“No había necesidad de agredirme así, en mi casa todos dependen de mí, ahorita lo que más me importa es la comida de mis hijos, algunos vecinos me están ayudando, se han convertido en ángeles para nosotros y la señora a la que yo le pagaba para cuidar a mis hijos me está ayudando a jalarlos a la escuela y con cosas de la casa”, explica Dayana.

Las grapas de la herida debe tenerlas 15 días más y después le tocará recibir rehabilitación durante dos meses.

“Me mandaron a tomar ibuprofeno y acetaminofén, pero es un dolor tan insoportable que eso no me hace nada, en el codo me pusieron grapas y como ahí uno ni carne tiene ni le cuento el dolor y los jalonazos”, dijo.

Dayana pidió al OIJ que investigue el caso por abuso de autoridad. Ella tiene un video de lo ocurrido que aportara como prueba, fue grabado por una persona con un celular y dice que va a esperar a entregarlo a las autoridades para entonces hacerlo público.

La Teja consultó a la Policía Municipal sobre lo dicho por la vendedora.

“Conocemos la denuncia judicial y de otra administrativa que ha interpuesto la señora Mesén ante la Municipalidad de San José. En razón de hechos que aún deben investigarse no podemos referirnos al tema, únicamente manifestar el absoluto compromiso en que toda la información disponible se ponga a las órdenes de las autoridades correspondientes para que puedan tramitarse y resolver los procesos señalados”, dijo Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

La vendedora pide a quien pueda ayudarla con comida para sus hijos que le eche una mano; tiene además el Sinpe 6004-0409, a nombre de Maritza Mayela Gutiérrez Ulloa.