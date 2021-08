Versión del OIJ choca con la de la Policía en extraña retención en Grecia

Agentes del OIJ inspeccionaron la casa y el carro tipo pick up de los afectados. Foto Gesline Anrango. Agentes del OIJ inspeccionaron la casa y el carro tipo pick up de los afectados. Foto Gesline Anrango. (Gesline Anrango)

Vecinos de calle San José en Grecia y oficiales de la zona chocaron con la versión que dio el OIJ sobre la retención de una familia la noche de este sábado en esa comunidad, pues aseguran que hay varios detalles que no cuadran con lo que están diciendo las autoridades judiciales.

La versión oficial dada por OIJ indica que los sujetos retuvieron por casi cinco horas a los tres adultos y dos menores porque tenían planeado asaltar su vivienda, ya que al parecer andaban en búsqueda de dinero.

Según José Rivera, jefe del OIJ de Grecia, todo inició cuando los bichos interceptaron con tres carros a dos personas (un hombre y una mujer) que trabajan en un lubricentro que es propiedad de la familia afectada. Esto habría ocurrido a eso de las 5 de la tarde.

Los tres bichos abordaron a la mujer, que viajaba en un carro tipo pick up y la obligaron a llevarlos hasta la casa en calle San José, mientras que los otros maleantes bajaron al hombre de la moto que manejaba y lo subieron a uno de sus carros, para luego dejarlo botado en San Rafael de Alajuela.

Después de esta situación es que se dio la alerta sobre la retención de estas personas, la cual fue terminando a eso de las 10 p.m., cuando las autoridades se dieron cuenta que los bichos ya habían huido por unos cañales. Al final nadie resultó herido y no hubo un solo detenido, lo que hace aún más extraño lo sucedido.

En esta casa, donde además hay un salón de belleza, fue donde retuvieron a los tres adultos y los dos menores. Foto Gesline Anrango.

No obstante, esta versión no calza con la de don Enrique Rojas, quien vive desde hace ocho años a pocos metros de la casa de los afectados, ni con la de varios oficiales de la Fuerza Pública, quienes fueron los primeros en atender el caso.

Según contó Rojas las dos personas que fueron interceptadas por los bichos no son trabajadores del lubricentro, sino que se trata de una joven que forma parte de la familia dueña del negocio y su novio. Lo mismo dijeron los polis, quienes meramente indicaron que las personas interceptadas eran una joven y su pareja sentimental.

Los polis que atendieron la emergencia también dijeron que era falso que los bichos hubieran huido al escucharlos llegar, pues aseguran que ellos apagaron la sirena varios kilómetros antes de esa entrada.

Además, los policías indicaron que apenas llegaron salió una señora, que es la mamá de la joven retenida, quien primero les dijo que ahí no pasaba nada; sin embargo, luego terminó revelando que los bichos la mandaron a ella para que echara a la Policía, porque sino le iban a matar a toda su familia.

Movimientos sospechosos

Don Enrique dijo que él no se cree el cuento de que todo lo que sucedió se deba a un asalto a la vivienda, pues asegura que desde hace varios años él viene viendo cosas muy sospechosas en ese pequeño barrio.

Algo que le ha causado mucha preocupación a Rojas es el movimiento de carros extraños, situación que según él, sucede sobre todo en la noche y horas de la madrugada.

Don Enrique dijo que le pareció muy sospechoso que esta familia pusiera unas cámaras de seguridad enfocando la calle principal. Foto Gesline Anrango.

“Aquí entran carros raros, un día de estos como a la 1 de la mañana salió uno, pero como con ellos no me mezclo, ni me interesa hacerlo, pero uno oye los carros donde entran y donde salen, dígame, ¿qué significa eso?”, dijo Rojas.

Además, mencionó que le parece muy extraño que esta misma familia instaló unas cámaras de seguridad en la pura entrada del barrio, esto sin mencionarle nada a ninguno de los vecinos, por lo que le parece algo muy sospechoso.

Rojas explicó que realmente nunca ha tenido problemas directos con esta familia, a excepción de un tiempo en que organizaban muchas fiestas que se extendían hasta horas de la madrugada.

“Ahí antes hacían unos fiestones, yo un día incluso tuve que llamar a la patrulla porque esta calle se llenaba toda de carros y no se podía salir, Dios guarde en una emergencia. Por dicha, ya eso se ha venido calmando desde hace como un año”.

Don Enrique dijo que esta situación y las otras cosas que ha venido viendo, lo han hecho tomar la decisión de vender su casa, antes de que ocurra una desgracia.