Víctor Redondo recibe emotiva despedida de motociclistas tras mortal accidente en la ruta 32

Víctor Redondo era un amante de las motos. (cortes/Víctor Redondo, motociclista fallecido por choque múltiple en ruta 32.)

Entre lágrimas y con un mensaje que tocó el alma, muchos motociclistas se reunieron para rendir un emotivo homenaje a Víctor Redondo, quien perdió la vida en el trágico accidente con un tráiler en la ruta 32 (San José-Limón), la mañana de este miércoles.

Por medio de sus redes sociales, el grupo Moto Club Ciudad Colón compartió un video donde se ve a Redondo liderando la ruta, con su motocicleta y una bandera del grupo de motociclistas.

“Nos vemos mi hermano”, escribieron junto a la canción See You Again de Wiz Khalifa.

“Víctor, compañero biker, falleció, él era capitán de ruta de moto Club Ciudad Colón. Paz y resignación a su familia y hermanos bikers”, comentó un usuario llamado Edo Villalobos, mientras que otros se sumaron a darle las condolencias a la familia.

“Muy triste, fortaleza a la familia, descansa en paz”, “Buen viaje”, “Mis condolencias a su familia y amigos”.

Recordemos que la fatalidad se dio luego de que, aparentemente, un tráiler se quedó sin frenos, el contenedor volcó y se llevó dos carros y una moto en su mismo sentido y otros carros que iban en sentido contrario.

Víctor, de 50 años, se dirigía en moto hacia su lugar de trabajo, específicamente a un plantel, pues trabajaba como trailero.

La despedida de este vecino de Moravia fue más que un acto de respeto, fue un último adiós lleno de solidaridad y afecto, que reflejó la unión de la comunidad a la que pertenecía.