“Mi hermano tiene años de ir a los toros, nosotros siempre se lo encomendamos a Dios porque no hay manera, uno le puede decir que no vaya y no va a hacer caso. En el hospital nos dijeron que lo operaron porque el brazo se le partió en dos y también la clavícula, pero gracias a Dios él está bien, estable, no sufrió heridas en otras partes, pero fue un susto muy grande”, dijo Gaudy.