Video: Álvaro Ramos: “La Caja no está quebrada, lejísimos de eso”

Ramos fue destituido la noche del sábado 17 de setiembre. (Jose Cordero)

Álvaro Ramos, expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró que la institución no está quebrada ni tiene problemas financieros.

Ramos hizo dicha afirmación por medio de un video que publicó este viernes en su perfil de Facebook, en el cual también agradeció el trabajo y el apoyo recibido de los trabajadores del sector de salud.

“La Caja no está quebrada, lejísimos de eso, con voluntad política podemos más bien cumplir la promesa que empezó desde nuestro abuelos y lo podemos hacer hasta el siglo veintidós”, menciona Ramos.

Esta frase del expresidente de la Caja resuena fuerte debido a que el pasado 18 de setiembre, en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves dijo que la Caja estaba quebrada, esto lo hizo para explicar el porqué de la destitución de Ramos.

Chaves señaló que la destitución se dio debido a que Ramos defendía el aumento salarial aprobado el 8 de setiembre por la junta directiva de la institución a 63 mil funcionarios.

“La Caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene un déficit enorme; el servicio de salud tiene serios problemas financieros y los ¢29.000 millones retroactivos, más los ¢10.000 millones que siguen año a año, aumenta los futuros aumentos porque es un incremento a la base, entonces aumenta todos los pluses.

“Simplemente una institución que está teniendo problemas serios financieros como la Caja, yo no veo por qué este es el momento (de aumentar salarios). Además, existen dudas de legalidad. La ley de responsabilidad financiera dice no se le puede subir el salario a nadie mientras los niveles de deuda estén donde están, no han bajado”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa desde la Casa Presidencial.

Chaves añadió que el país tiene una crisis fiscal, la cual tiene suspendidos los aumentos de sueldo para el sector público.