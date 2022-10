Video: Ambiente de tensión precedió muerte y desaparición de policías en zona sur

Un oficial de Fuerza Pública murió y otro se encuentra desaparecido en Cajón de Boruca de Buenos Aires, Puntarenas. Varias personas se sumaron este martes 25 de octubre del 2022 a un rastreo por la zona. (Foto: Cortesía MSP)

Un ambiente de mucha tensión precedió la muerte de un policía y la extraña desaparición de su compañero, quienes estaban custodiando una zona del río Grande de Térraba, en Cajón de Boruca, donde se reportó la desaparición de dos hombres que cayeron con su carro al río la noche del domingo.

El Ministerio de Seguridad Pública identificó al oficial fallecido como Jordy Cerdas Jiménez, de 28 años; mientras que su compañero es Cesar Navarro Vidal, de 45 años.

Un video dado a conocer por la página de Facebook Osa Informativo, reveló la tensión que había en ese lugar producto del descontento de varios familiares de los desaparecidos, entre ellos una mujer que dijo estar indignada porque las autoridades no los habían ayudado en las labores de búsqueda.

Ambiente de tensión precedió muerte y desaparición de policías en zona sur Ambiente de tensión precedió muerte y desaparición de policías en zona sur

“Nosotros somos los familiares de Giovanni y de Edgar Vargas, ustedes ven a toda esta gente que está aquí, todos somos parientes de ellos, estamos completamente indignados porque todo el día pasaron jugando con nuestros sentimientos, porque por culpa de la irresponsabilidad de Bomberos, Cruz Roja y el OIJ nos tuvieron con que desde a las 9:00 llegaba el personal de rescate y nadie llegó”, dice la mujer.

En ese mismo video, la mujer, cuya identidad se desconoce, menciona una patrulla, al parecer en la que se encontraban Cerdas y Navarro, que les impedía ingresar al río a buscar a sus seres queridos.

Identifican a policía muerto y a su compañero desaparecido en extrañas circunstancias

La patrulla en la que estaban los oficiales sería la misma que la mujer del video mencionó. (Foto: Cortesía MSP)

“Si logran ver, no está cayendo ni una sola gota de lluvia y nos dejaron completamente solos. Lo único que dejaron para que no hiciéramos nada como familia fue una patrulla de la Fuerza Pública. No es justo que nos hagan esto, son seres humanos los que están ahí abajo, estamos completamente indignados y pedimos que nos ayuden”, dice la mujer en el video.

Los oficiales custodiaban el lugar precisamente para evitar que las personas ingresaran al río en horas de la noche, pues de hacerlo se exponían a grandes riesgos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que esa situación tenga algo que ver con lo que les sucedió a los oficiales, sin embargo, se mantiene una investigación para determinar qué fue lo que realmente pasó en ese lugar.