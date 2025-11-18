(Video) Ayude a identificar a personas que se llevaron pollos tras accidente de camión

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón hacen un llamado a la ciudadanía para que empiecen a cantar a las personas sospechosas de arrasar con varios pollos después de que un camión sufrió un accidente.

Las personas son sospechosas del delito de apropiación y retención indebida.

El caso ocurrió el 3 de noviembre, a eso de la 1:11 p.m., en Barú, cuando un camión que transportaba cajas con pollos sufrió un accidente.

Según la información preliminar, mientras el vehículo permanecía en la calle, varias personas que transitaban por el lugar habrían aprovechado la situación para llevarse parte del cargamento.

El dueño del camión quiere que le devuelvan sus pollos. (OIJ/Cortesía)

El dueño de la mercadería reportó que varias cajas desaparecieron luego del incidente y solicita que quienes participaron en el hecho devuelvan lo sustraído.

El OIJ indicó que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar con la investigación y lograr identificar a las personas que aparecen en la grabación.

Cualquier información que pueda aportar puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.