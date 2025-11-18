Sucesos

(Video) Ayude a identificar a personas que se llevaron pollos tras accidente de camión

Agentes del OIJ buscan a sospechosos de llevarse los pollos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón hacen un llamado a la ciudadanía para que empiecen a cantar a las personas sospechosas de arrasar con varios pollos después de que un camión sufrió un accidente.

Las personas son sospechosas del delito de apropiación y retención indebida.

El caso ocurrió el 3 de noviembre, a eso de la 1:11 p.m., en Barú, cuando un camión que transportaba cajas con pollos sufrió un accidente.

Según la información preliminar, mientras el vehículo permanecía en la calle, varias personas que transitaban por el lugar habrían aprovechado la situación para llevarse parte del cargamento.

El OIJ busca a los sospechosos de apropiarse de varios pollos luego de que el camión que los transportaba tuvo un accidente
El dueño del camión quiere que le devuelvan sus pollos. (OIJ/Cortesía)

El dueño de la mercadería reportó que varias cajas desaparecieron luego del incidente y solicita que quienes participaron en el hecho devuelvan lo sustraído.

El OIJ busca a los sospechosos de apropiarse de varios pollos luego de que el camión que los transportaba tuvo un accidente
El OIJ busca a los sospechosos de apropiarse de varios pollos luego de que el camión que los transportaba tuvo un accidente (OIJ/Cortesía)

El OIJ indicó que la colaboración ciudadana es fundamental para avanzar con la investigación y lograr identificar a las personas que aparecen en la grabación.

Cualquier información que pueda aportar puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pérez zeledónagentes del OIJaccidente camiónpollosrobo de pollosretención indebida
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.