(Video) Buscan a hombre que cayó a quebrada, lluvias provocan caos en el país

Las lluvias de la tarde de este lunes 15 de setiembre apenas empiezan y ya se reportan fuertes vientos y también mucha rayería.

Los bomberos están buscando a un hombre de 70 años que cayó en la quebrada Los Negritos en Montes de Oca.

Fuertes aguaceros por lluvias azotan el país por la llegada de la Onda Tropical #30

Conductores han reportado dificultades sobre la circunvalación en Zapote y San Francisco de Dos Ríos para poder avanzar por la cantidad de lluvia y también por falta de visibilidad.

El paso elevado en las cercanías de la Universidad de Costa Rica se encuentra inundado por lo que evite pasar por esa zona.

Los fuertes aguaceros se deben a las llegada de la Onda Tropical 30.

“La Onda Tropical#30 sobre el país, afectando especialmente al norte del país con aguaceros y tormenta eléctrica”, indicó Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En zonas como Heredia, Tibás, Moravia, Sabana, Desamparados, Hatillo y otros sitios, los aguaceros son fortísimos y se reporta muchísima rayería.

El país se mantiene en alerta amarilla.