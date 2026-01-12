Video captó mortal accidente en el que motociclista chocó con divisores y fue atropellado por carro que huyó

La muerte de un joven motociclista de apellido Hernández, de 18 años, quedó grabada por una cámara de seguridad en San Rafael Abajo de Desamparados.

El muchacho manejaba una motocicleta y chocó contra los divisores de la carretera, esto provocó que perdiera el control y cayera en el carril contrario, justo por donde pasaba un carro. Al conductor de este no le habría dado tiempo de frenar y lo atropelló, luego se dio a la fuga.

Esta tragedia ocurrió a las 7:58 p. m. de este domingo 11 de enero.

La víctima de apellido Hernández, de 18 años, era quien manejaba la motocicleta. Foto: Ilustrativa

“En apariencia trató de adelantar; sin embargo, por razones que se investigan, perdió el control de la motocicleta y cayó al carril contrario”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Aunque el OIJ solo se refiere al fallecido, en el video se observa a otro hombre que viajaba como acompañante y quien era atendido por personas que se acercaron al sitio.