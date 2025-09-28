Sucesos

(Video) Carro se quemó en violento choque, tres personas resultaron gravemente heridas

Los heridos quedaron atrapados en el carro por el choque

Por Silvia Coto
En primer plano, un bombero con su manguera, en segundo plano, el vehículo incendiado. De fondo, el autobús.
Tres personas heridas dejó el accidente en San Francisco de Goicoechea. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

Una colisión entre un vehículo y un autobús dejó tres personas heridas luego de que el carro en que viajaban se incendió.

El accidente ocurrió frente a La República, en San Francisco de Goicoechea, dejó a tres personas heridas este sábado.

El accidente involucró a un carro que, tras el impacto, se incendió, dejando atrapadas a dos mujeres y un hombre, quienes sufrieron golpes y quemaduras.

La rápida intervención de los bomberos, permitió que los ocupantes fueran liberados y trasladados de inmediato al hospital San Juan de Dios, y al hospital Calderón Guardia.

El conductor del bus resultó ileso.

