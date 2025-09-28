(Video) Carro se quemó en violento choque, tres personas resultaron gravemente heridas

Tres personas heridas dejó el accidente en San Francisco de Goicoechea. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

Una colisión entre un vehículo y un autobús dejó tres personas heridas luego de que el carro en que viajaban se incendió.

El accidente ocurrió frente a La República, en San Francisco de Goicoechea, dejó a tres personas heridas este sábado.

El accidente involucró a un carro que, tras el impacto, se incendió, dejando atrapadas a dos mujeres y un hombre, quienes sufrieron golpes y quemaduras.

La rápida intervención de los bomberos, permitió que los ocupantes fueran liberados y trasladados de inmediato al hospital San Juan de Dios, y al hospital Calderón Guardia.

El conductor del bus resultó ileso.