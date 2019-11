“Hola amigos del chat de Limón, para ustedes y para otros amigos del chat nada más quería confirmarles y aclararles que en ningún momento fui detenido por la Fuerza Pública ni por la Policía de Tránsito, simplemente que fui parado en un retén policial donde por circunstancias que yo creo que son impropias me detuvieron, me negué a hacerme cualquier tipo de prueba de alcoholemia y me remitieron al hospital William Allen de Turrialba donde, pues por supuesto, se corroboró que no había ningún tipo de evidencia o prueba de que yo viniera bajo los efectos del alcohol.