“Medio pude maniobrar y fui a caer al otro lado, si hubiera caído entre los piñones no hubiera contado el cuento. El chofer del bus me dijo que no me vio, yo tenía una ira del diablo. No entiendo cómo no me vio por el retrovisor, la verdad actué mal, al hacer mi propia justicia, mi instinto me hizo hacer eso en ese momento. De la adrenalina me levanté pese a que tenía sangre en la rodilla y un brazo, me sentí indignado de que el chofer solo se fuera”, relató.