“Le pedí que me pagara y me dijo que no lo iba a hacer, a mí me dio mucha cólera y saqué la llave del carro y le dije que me pagaba o me pagaba, entonces él dijo una mala palabra hacia mi mamá y yo le quebré la ventana, con mi mano, no con la llave, entonces él metió primera y me arrastró el carro como 15 metros”, aseguró.