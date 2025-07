(Video) Conductora a la que le tiraron tanque de lavadora en Circunlavación nos contó lo que hizo para evitar una tragedia

Mujer vivió un gran susto en circunvalación (Cortesía Marcela Rivera/Cortesía Marcela Rivera)

La joven costarricense Marcela Rivera vivió uno de los peores momentos de su vida cuando iba manejando por Circunvalación, rumbo a Desamparados, y le cayó un tanque de lavadora que alguien lanzó desde la orilla de la vía, cerca de la rotonda de La Guacamaya.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:50 a. m. del jueves, mientras ella conducía tranquila. En cuestión de segundos, un objeto grande y negro impactó violentamente el parabrisas de su carro. Aunque logró verlo con la mirada periférica, no tuvo ni tiempo ni espacio para esquivarlo.

“Fue cuestión de milisegundos y me golpeó el carro. No tuve chance de reaccionar. Por dicha no intenté esquivarlo, porque tal vez hubiera terminado peor”, nos contó la muchacha.

El golpe fue directo al paral del carro, destruyó el parabrisas, arrugó la lata y dañó el espejo derecho. En ese momento, lo primero que pensó fue que se trataba de un intento de bajonazo.

“Lo único que pensé fue: ‘¡No pare!’. Pensé que eran los quiebravidrios, de esos casos que uno ve en las noticias. Así que seguí y solo me detuve dos kilómetros después en una gasolinera para revisar el carro”, explicó.

Ella asegura que se llevó un gran susto, pero por dicha no salió golpeada.

“Yo no salí golpeada, pero si ese objeto hubiera pegado en el centro del parabrisas, las consecuencias hubieran sido mucho peores”, dijo.

En su momento pensó que se trataba de una pieza suelta que había salido disparada de otro vehículo, pero al revisar el video de la cámara que lleva instalada en el carro, se dio cuenta de que no fue así.

“El carro siempre graba apenas se enciende. Cuando llegué a mi casa y descargamos el video, me di cuenta que fue un objeto lanzado desde la orilla, arriba. Pensé que sí eran quiebravidrios, que alguien más adelante iba a aprovechar si yo paraba para asaltarme”, agregó.

Sin embargo, más tarde recibió un video grabado desde un comercio cercano, donde aparentemente se observa a una persona indigente lanzando el tanque de lavadora desde arriba.

“Nos dijeron que por ahí hay muchas personas drogadictas. Así que parece que fue eso. No he puesto la denuncia, por ahora, porque ya sabemos más o menos qué fue lo que pasó y al parecer fue un habitante de la calle”, aseguró.

A nivel material, el vehículo de Marcela sufrió varios daños: el parabrisas reventado, el espejo roto y sin movimiento, marcas en la lata y arrugas, pero por dicha el carro está asegurado.

“Ya llamé al inspector, lo llevé al taller, y estoy esperando que hagan el avalúo final. El deducible es de unos 300 mil colones, así que espero que no pase de ahí. Por dicha no hubo daños mecánicos ni físicos, pero el susto fue horrible”, concluyó.

