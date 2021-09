(Video) Delincuente apuñala a mujer que salió a buscar trabajo en bicicleta

Lilly Calderón Vargas estuvo en peligro de muerte al ser apuñalada en Goicoechea, San José.

La mujer, de 47 años, madrugó este miércoles y salió en bicicleta a buscar trabajo. Un aguacero la sorprendió y fue en ese momento que tres hombres se le acercaron para robarle el casco, luego la apuñalaron en la espalda, con lo cual le perforaron el pulmón izquierdo.

La agresión ocurrió cerca de la carnicería La Unión, en Goicoechea centro, a escasos 100 metros de la iglesia católica.

Los delincuentes sospechosos del ataque fueron detenidos el mismo miércoles gracias a la rápida acción de la Policía Municipal de Goicoechea.

Calderón sobrevivió y este jueves la operaron en el hospital Calderón Guardia.

“No puedo respirar mucho que digamos, pero ahí vamos”, nos contó.

Así narró la dura experiencia que vivió.

“Yo andaba buscando trabajo, salí a las cinco de la mañana de mi casa y me sorprendió la lluvia, tuve que parar, había unos tipos ahí, uno me robó el casco, crucé la calle y todos se me tiraron encima, no me di cuenta de que me habían apuñalado hasta que me monté a la bici. Anduve cien metros hasta que caí, entonces pedí ayuda”.

Esto se lo dijo a La Teja antes de entrar al quirófano.

Lilly desea un trabajo fijo y como aún no lo consigue, la pulsea por todo lado, en las redes sociales ofrece almohadas para que las mascotas duerman, bolsos para motos y hasta cuenta que da el servicio de pasear perros.

Su fe es recuperarse para seguir esforzándose.

El tipo de camisa azul es uno de los agresores quien anda un cuchillo y apuñala a Lilly, quien andaba una capa por la lluvia. Foto: Cortesía Policía Municipal de Goicoechea El tipo de camisa azul es uno de los agresores quien anda un cuchillo y apuñala a Lilly, quien andaba una capa por la lluvia. Foto: Cortesía Policía Municipal de Goicoechea

Investigados por tentativa de homicidio

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que por esta agresión abrió un expediente por tentativa de homicidio en contra de tres hombres de apellidos Valverde Torres, Rojas Retana y Díaz Alfaro.

La tarde de este jueves 9 de setiembre los sujetos se mantenían en una audiencia a la espera de sus medidas cautelares.

Roy Díaz, jefe de la Policía Municipal en la zona, explicó que existe una alianza con los comercios locales y esta comunicación fue la que permitió que las autoridades vieran los videos de las cámaras de seguridad e identificaran a los sospechosos por medio de la ropa que andaban y las características físicas.

En algunas imágenes de esas cámaras se ve cuando Lilly busca refugio en el local y un guarda le sostiene la bici; entonces los delincuentes la agreden de palabra, le patean la bici y cuando ella sale del local, tratando de escapar, uno lanza un ataque rápido con un cuchillo y es cuando la hiere.

Las autoridades lograron dar con los mismo hombres que quedaron grabados durante la agresión. Foto: Cortesía Policía Municipal de Goicoechea Las autoridades lograron dar con los mismo hombres que quedaron grabados durante la agresión. Foto: Cortesía Policía Municipal de Goicoechea

“Después de un reconocimiento de los sujetos, los policías iniciaron una búsqueda y encontraron a dos de ellos en las cercanías del parque central Santiago Jara, en Goicoechea, y al tercero a unos setecientos metros de donde ocurrió la agresión, cerca del cruce que va hacia El Alto de Guadalupe”, explicó Díaz.

Agregó que a los tres maleantes ya se les conocía porque han cometido otros delitos en la zona.

Díaz recordó que su trabajo llega hasta la entrega de los sospechosos a las autoridades judiciales y deseó que Lilly quede bien de salud.

Añadió que en los próximos meses pretenden colocar un sistema de cámaras que sirva más para las labores de vigilancia.