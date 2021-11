(Video) “Don Rodolfo Méndez Mata definía a Meco y H. Solís como ‘el clan’”, dice dueño de Grupo Orosi

Eladio Araya, dueño de la constructora Grupo Orosi, aseguró que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, conocía toda la red de corrupción que, al parecer, se estaba dando en el Conavi y dijo que llamaba a los empresarios de Meco y H. Solís como “el clan”.

Así lo aseguró este jueves ante los diputados que investigan el caso Cochinilla.

“Me cuentan a mí muy buenos amigos, porque yo nunca he conversado con don Rodolfo Méndez Mata, que definía a Meco y H. Solís como ‘el clan’”, dijo Araya.

Don Eladio es uno de los denunciantes que dio origen al caso Cochinilla.

Él les contó a los diputados que en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hicieron hasta lo imposible para no darle contrataciones de mantenimiento de rutas en Cartago, Turrialba y la zona de los Santos.

También declaró que Roberto Acosta, el esposo de Mélida Solís, de la constructora H. Solís, lo citó el 21 de octubre del 2015 antes de una licitación, para persuadirlo de que no participara.

Acosta, según contó, le dio a conocer que ya había presentado sus garantías y ofertas para la licitación que sería publicada hasta el día siguiente de dicha reunión. Además, le habría dicho que H. Solís podía encargarse de las rutas de todo el país.

“Quería persuadirme de que no presentáramos la oferta el día siguiente, dijo que ellos a lo interno del Conavi manejaban todo. Yo no lo podía creer, me dio un plazo hasta las 10 de la noche para que le diera los precios del asfalto y los agregados que nos iban a comprar, con tal de que no presentáramos la oferta”, dijo el empresario.

Pero Araya le dijo a Acosta que sí presentarían su oferta.

“Me dijo que si no había acuerdo, que si decidíamos presentar la oferta nos iba a echar toda la maquinaria del Conavi encima y que de ninguna manera íbamos a ganar”,dijo.

Al final, la contratación fue adjudicada por ¢17.000 millones a H. Solís. Araya dice que desde la gerencia de Contratación de Vías del Conavi hicieron hasta lo imposible por declarar a Grupo Orosi como inelegible y excluirlo de la licitación.

“Nadie prestó atención, dejaron en el cajón de la basura los recursos”, dijo.

El empresario asegura que, desde el 2016, vieron una gran cantidad de irregularidades que se estaban dando.

En el caso Cochinilla se investiga a funcionarios del Conavi y dueños de empresas de construcción por el supuesto pago de sobornos en contratos de obras públicas.