“Yo no sé qué pasó. Nada más sé que él llegó a mi puerta del carro y me golpeó. Yo no sé quién es. Él no paraba de darme golpes y yo le dije ‘por favor, ya, basta, ¿qué fue lo que pasó?’ y él no me decía nada, solo estaba ceñido con golpearme”, dijo Cordero.