Lo que me llevó a contar la historia de Allison fue sentirme identificada con el miedo. El miedo de regresar a casa sola. Yo fui la adolescente que entre los 17 y 18 años regresaba a casa de la universidad o del trabajo, a pie y sola. Siempre veía hacia atrás para ver si me seguían o daba un doble paso, usaba una gorra puesta para que mi pelo ‘no llamara la atención’, mis padres también me alcanzaban a la mitad del camino o se quedaban donde me pudieran ver, como lo hizo la mamá de Allison.