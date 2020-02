“Yo vi la bici de él afuera de la casa y me extrañó, sentí algo raro porque él siempre se iba en ella. Me estaba bañando cuando una muchacha, que no me gustaba que se juntara con él, vino a la casa. Ella sabe que no puede entrar, entonces se asomó y me dice: 'Venga, le conviene... James se ahogó y se hundió’. En ese momento yo sentí que mi vida se detenía”, dijo.