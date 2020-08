“Una amistad me escribió un mensaje: ‘a su hermana se le está quemando la casa', pero fue una noticia que no creía. A los dos minutos mi mamá recibió una llamada, creo que era una de mis hermanas, desde ese momento comenzamos a llamar a Fernanda, hicimos como unas diez llamadas, nunca nos contestó. Luego llamamos al esposo (un hombre de apellidos Ríos) y nos confirmó que la casa estaba quemada. En un principio nos dijo que no aparecían Fernanda y su hija, luego a los minutos nos dijo que Fernanda estaba muerta”, recordó Armando.