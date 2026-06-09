Video: Hallan con vida a uno de los cinco hombres desaparecidos tras vuelco de pangas en Guanacaste

Un verdadero milagro ocurrió la tarde de este martes, pues tras una intensa búsqueda, la Cruz Roja halló con vida a uno de los cinco hombres que estaban desaparecidos tras el vuelco de dos pangas ocurrido la mañana del lunes en Guanacaste.

La noticia fue confirmada hace pocos minutos por la Benemérita, la cual señaló que se trata del sujeto que desapareció tras el accidente acuático ocurrido en Playa Negra, donde una embarcación volcó con varios ocupantes a bordo.

“Este caso corresponde al primer incidente reportado, en el cual únicamente se mantenía una persona desaparecida, ya que los demás ocupantes habían logrado salir a tierra por sus propios medios.

WhatsApp Video 2026-06-09 At 4.47.03 PM

“La víctima fue localizada mar adentro por los equipos de búsqueda y de inmediato recibió atención por parte de personal de la Benemérita”, indicó la Cruz Roja.

El hombre, cuya identidad no fue dada a conocer, fue llevado hasta la orilla, donde fue atendido por personal paramédico que lo trasladó en condición crítica a la clínica de Santa Cruz.

“De acuerdo con la valoración inicial, la persona presenta un cuadro severo de deshidratación. Cabe destacar que se habría mantenido en condición de naufragio desde aproximadamente las 6:00 a.m. de ayer, cuando ocurrió la emergencia”, agregó la Cruz Roja.

De momento, cuatro personas se mantienen desaparecidas tras un accidente acuático ocurrido entre playa Tamarindo y San Juanillo.