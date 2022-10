Video: Hombre que dio botellazo a asaltante: “No deseaba ser protagonista de nada, quería salvar mi vida”

Hermano de dueño de abastecedor se defiende y le revienta botella en la cabeza a asaltante. Hermano de dueño de abastecedor se defiende y le revienta botella en la cabeza a asaltante.

Un hombre, al que solo llamaremos “Carlos”, sin quererlo se volvió muy popular en todo el país, esto luego de que se difundió el video en el que aparece reventándole una botella en la cabeza a un supuesto asaltante de apellido Chaves.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes 24 de octubre, en un minisúper ubicado en Pérez Zeledón, el cual es propiedad del hermano de Carlos.

La Teja conversó en exclusiva con el valiente hombre, quien dijo sentirse bien por los comentarios que ha recibido, sin embargo, destacó que su intención nunca fue la de ser ovacionado.

“Ese día, hasta las 9 o 10 de la noche no pude soltar el teléfono, todo mundo me llamaba para decirme que qué carga y no sé qué. Se siente bien porque le pasó a uno, porque Dios me libró, pero yo no deseaba ser protagonista de nada, solo quería salvar mi vida”, contó.

“Ese día, hasta de Estados Unidos me llamaron para ver cómo estaba”. — Carlos, quien aparece en el video.

No sospechó nada

Este fue el momento exacto en el que Chaves recibió el botellazo en la cabeza.

Carlos explicó que él no trabaja en el minisúper, pero de vez en cuando le ayuda a su hermano, por eso es que ese lunes llegó a abrir el negocio a eso de las 6 de la mañana.

En cuanto al asaltante, dijo que este no le despertó ninguna malicia, porque es común que al negocio lleguen sujetos vestidos como él y que trabajaban en construcciones.

“Me dijo que ocupaba dos paquetes de cigarros y una cerveza, pero yo tenía que esperar que él llegara ahí (al mostrador), porque por la hora yo no le podía vender la cerveza, entonces por eso yo la metí en una bolsa para ponerla en el piso y explicarle que no se la podía vender, pero al final se me quedó en el mostrador”, recordó.

Esa misma botella de cerveza que Chaves puso sobre el mostrador terminó siendo el arma que Carlos usó para defenderse, cuando el sujeto lo amenazó con un machete.

“Apenas había dos mil colones en la caja porque acababa de abrir el negocio, entonces yo le entregué eso y unas monedas para que se llevara algo y no agüevarlo, porque después me podía joder.

“El hombre agarró el bolso mío y empezó a revisarlo, seguro para echarle algo, luego volvió a verme y de nuevo me dijo que me iba a ‘vaciar’, entonces fue cuando analicé que era él o yo, y fue cuando decidí tomar la cerveza para darle por la cabeza”, detalló.

En ese momento ambos hombres cayeron al suelo y lo primero que hizo Carlos fue agarrar la mano del asaltante para que no usara el machete, además le dio un fuerte golpe en sus partes nobles, lo que lo hizo huir corriendo.

Finalmente el sujeto fue detenido por la Fuerza Pública a eso de las 9 a.m., cuando estaba saliendo de un búnker.