No quería subirlo en mi perfil personal, pero es un llamado a todos para acatar las disposiciones del gobierno en cuanto a estar en casa y exponerse lo menos posible... hay que ser conscientes que no es un juego, habemos personas trabajando por cada uno de los costarricenses, sea en el sector de la medicina, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Transito.. entre muchos otros y es tan complicado para nosotros como lo es para cada ciudadano, estamos igual expuestos... pero ahí vamos a estar hasta que Dios nos lo permita y pase esta emergencia en nuestro país... si puede... quédese en casa! *La vida de un policía* Voy camino hacia el trabajo La guardia va a comenzar 3 de día, 3 de noche, Los 12 comprenderán! Quédate en casa oímos cada día Y las incidencias siguen noche y día Dicen: porque duran tanto? No es tanto para llegar... ¿Porque, si nosotros pagamos Su sueldo para empezar? Oímos la misma historia cada día... Lo admito, no creí que me acostumbraría Corriendo murcielaguito eso fue lo que nos formo La ruta 4x4 a mi nunca se me olvido Pechadas, los flotadores, al trote sin rumbo mar ¿Porque con la lengua afuera si acaban de comenzar? La vida de un policía un poco quise contar Los que portan uniforme la tuvieron que sudar Si quieres saber un poco te deberías reclutar Y en Guápiles instructores gustosos te esperaran Entramos para aprender y salimos para servir No importa si lo agradecen, para eso fue que salí Así que si un "Ofi" te dice por ahí Por favor quédate en casa, Que no tenga que insistir No es solo cuestión que nadie me dice como vivir Es cuidar a tu familia, ¿porque no piensas así? También tenemos familia, me esperan también a mi! Cuidemos a Costar Rica, pronto vamos a salir...! Voy camino hacia el trabajo La guardia va a comenzar 3 de día, 3 de noche Los 12 comprenderán Voy camino hacia el trabajo la guardia va a comenzar //si pudiera estar en casa imagínate nada mas//