Video: Jovencita teme por su vida y la de su familia tras sufrir asalto a su casa hace dos años

Una joven compartió en sus redes sociales un video en el que pidió a las autoridades que resuelvan el caso de asalto y secuestro que vivió su familia hace dos años, pues según ella ahora son víctimas de amenazas y acoso.

Marieliza López grabó el video el pasado 30 de agosto, este se viralizó por su súplica de ayuda.

La joven aseguró que el 20 de junio del 2020, ella y su familia fueron asaltados y secuestrados en la finca donde vivían en Salitral de Bagaces, el expediente del caso es el: 20-001291-060-PE.

“El día antes del asaltom uno de los implicados nos dijo que esto nos iba a pasar, que nos iban a asaltar. Después del caso se logró identificar a algunos de los asaltantes, y hasta la fecha siguen libres, teniendo que soportar por algunos de ellos persecución, acoso... En mi caso hace aproximadamente un año tuve que dejar mi trabajo, debido a que uno de estos sujetos me perseguía en carro cuando yo iba del trabajo a la casa. A pesar de que se presentó la denuncia, archivaron el caso porque no había suficientes evidencias por la cuales implicarlo”, contó la muchacha.

Marieliza López teme por su vida y la de su familia. Foto: Facebook al video publicado por Marieliza López. (cortesia)

Después de lo ocurrido, la familia dejó de vivir en la finca, pero el papá de Marieliza sí siguió trabajando en ese sitio, donde ella asegura que -para seguir hostigando a su papá. uno de los sospechosos colocó un portón y un portillo con menos de tres metros de distancia, según ella quien puso el portón es uno de los implicados.

La vivienda de la finca ha sido desmantelada en muchas ocasiones, se han llevado el mobiliario y la instalación eléctrica.

“En junio pasado mi papá llegó a la finca y al ver el vandalismo le dio un infarto que casi le provoca la muerte”, contó.

La muchacha asegura que ella recibe llamadas de acoso, solicitudes de amistad de perfiles falsos y uno de los sujetos pasa frente a su casa.

“Nosotros como familia le pedimos al OIJ que nos indagaran para que vieran que no andábamos en negocios ilícitos y logramos evidenciarlo”, dijo.

Añadió, “Cuando visitamos la Fiscalía no somos atendidos de buena manera, nos insinúan que la víctima es la otra persona, hemos puesto quejas en la Contraloría de Servicios por el mal trato que dan ciertos empleados”.

Ella comentó que un nuevo hecho de violencia el pasado 29 de agosto les preocupó mucho.

La fiscalía de Liberia asegura que la investigación por el caso sigue. Foto: Rebeca Álvarez.

“Ayer, en otra finca perteneciente a mi familia, asesinaron de manera violenta al señor que vivía en la finca (de apellidos Juárez Ovares), se creyó que era un asalto pero dadas las circunstancias , llamadas, asumimos que no fue un asalto, jamás pensé que pasaría a más y necesitamos justicia en ese caso, que esto se resuelva lo más rápido posible. Hoy, un día después, recibí una llamada de acoso de una persona fingiendo un acento diferente al nuestro; empezaron a preguntarme en tono de burla e intimidante cómo estaba mi familia, hago este video porque quiero que las autoridades nos ayuden, porque este caso se está elevando a niveles extremos”, dijo.

Añadió, “quiero decir que si a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi tío, a mi novio o a mi Marieliza, nos pasa algo, en la Fiscalía están los expedientes con el nombre completo y el número de cédula de quién nos asesinó. Hemos guardado silencio por dos años esperando justicia, y en vez de ir viendo la luz está situación se nos está saliendo de las manos, de todo corazón les pedimos ayuda, necesitamos salir de este caos, este encierro en que nuestra familia está metida”, concluyó.

La Teja consultó sobre el caso a la Fiscalía desde el pasado 31 de agosto y contestaron este 2 de setiembre.

Indicaron que la Fiscalía Adjunta de Liberia investiga a cinco hombres de apellidos Benjamín, López, Segura, Fonseca y Quesada por el presunto delito de tentativa de robo agravado.

“Dentro de dicha causa, una vez que se recibió el informe del Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía procedió a indagar a los imputados, en el mes de noviembre de 2021, tras lo cual se determinó que no era procedente solicitar medidas cautelares, puesto que no se cumplía con la necesidad de cubrir peligro procesal alguno, ya que en ese momento no se tenía ninguna referencia o manifestación que justificara la imposición de una medida cautelar”, indicó el Ministerio Público por medio de la oficina de prensa.

“Es importante indicar que la Fiscalía no tuvo conocimiento de hechos de amenaza directa de alguno de los imputados hacia las personas ofendidas con posterioridad al evento ni a sus indagatorias. Incluso, el 24 de mayo de 2022, se realizó la información de derechos a las víctimas, y tampoco se obtuvo información de hechos de esa naturaleza”, comentaron.

La Fiscalía confirmó que el asesinato de Juárez, colaborador de la familia, se investiga con el expediente 22-002449-0060-PE, ellos señalaron que la investigación está en una etapa inicial y no han individualizado a ninguna persona como sospechosa.

“Igualmente, los presuntos actos de posterior amenaza a través de llamadas anónimas no se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y se desconoce si fueron denunciadas en vía contravencional o en el OIJ y si estarán relacionadas con el presunto robo, como se afirma en el video. Se informa que, con ocasión del video y las coordinaciones propias con la Policía Judicial, personal del OIJ de Liberia contactó nuevamente a la ofendida y a sus familiares el pasado 31 de agosto, fecha en que se le volvió a atender en la oficina del Organismo, para dar seguimiento al caso y a lo expuesto en el video”, dijo.

De momento se desconoce si tras el video les darán protección.