“Yo no podía creerlo, estaba como si no fuera cierto. Pensé que aquí era como en las películas, que seguro me querían violar y todo eso, pero cuando llegué unas compañeras me dijeron muy amablemente ‘muchacha, le vamos a dar ropa para que se bañe’. Les dije que no, que muchas gracias porque ahorita vendrían por mí. Pensé que seguro firmaría unos papeles y me iría".