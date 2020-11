“Hemos puesto muchos volantes para que lo pueden reconocer, les pido de corazón y en el nombre de Dios, que si lo ven, no duden en comunicarse con la familia, no va a haber ningún problema. Un día nos dijeron que lo vieron en Río Azul (La Unión de Cartago) y que el señor que lo vio dijo que no quería problemas, por eso no avisó. Esto lo supimos a los tres días que supuestamente lo vieron, nosotros estamos sufriendo demasiado”, dijo esta dolida mamá, quien se despidió enviando bendiciones a los que siguen pendiente de ellos.