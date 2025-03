Video muestra carro que se llevó colegiala desaparecida cuyo celular apareció en Parrita

Valentina Brenes Vega, de 16 años. (cortesía/Valentina Brenes Vega, de 16 años.)

El caso por la desaparición de la colegiala Valentina Brenes Vega, de 16 años, tuvo un importante avance, pues unos videos revelan lo que sucedió la última vez que fue vista.

Entre esas grabaciones, hechas por cámaras de seguridad de vecinos, destaca un video en el que se observa cómo la joven se subió a un carro de color blanco.

Esta información también había sido brindada a La Teja por Luis Diego Brenes, papá de Valentina, quien dijo que desconoce si su hija se subió a ese vehículo por voluntad propia o si más bien fue obligada.

Otro de los videos muestra a la muchacha caminando por una acera cuando se dirigía hacia el sitio en el que llegó dicho vehículo, el cual está siendo buscado por las autoridades.

Cámaras grabaron a Valentina Brenes antes de que desapareciera

Además de estas grabaciones, la otra pista que tiene la familia de Valentina es la última ubicación registrada por su celular, que fue en Parrita, en Puntarenas a eso del mediodía de este lunes.

“Esa es la parte más preocupante (la distancia entre ambos puntos), porque nosotros somos de Coronado y ella en su vida ha tocado un bus, siempre ha viajado en carro conmigo, ella no maneja efectivo ni tarjetas, y llegar allá no es nada normal, ni siquiera tiene familiares allá”, explicó su papá.

Brenes dijo que aunque la ubicación del celular señaló que este se encontraba en Parrita, luego de eso fue desconectado al mediodía de este lunes, por lo que no es garantía de que se mantenga en esa zona.

Este carro estuvo cerca de Valentina Brenes Vega, de 16 años, antes de desaparecer en Moravia, San José. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

En cuanto a la desaparición de su hija, Luis Diego dijo que todo es muy extraño, pues la situación ocurrió después de que el abuelo de Valentina la fuera a dejar al colegio.

“En vez de entrar al colegio se fue como a un ladito, como que estaba esperando que llegaran sus compañeros, pero después de eso no sabemos nada más. Lo que se ve es que ella simplemente no asistió al colegio, yo llamé a preguntar y me dijeron que ella no entró nunca”.

Si usted ha visto a Valentina o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ al 800-8000-645 del centro de información confidencial.