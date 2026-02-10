Sucesos

Video muestra cómo ocurrió asesinato de hombre mientras que entrenaba en gimnasio

Pistolero entró al gimnasio con un casco de moto y arma en mano

Por Silvia Coto

Un video de seguridad captó cómo ocurrió el homicidio de esta noche en un gimnasio en Cartago.

En el video se ve que hay bastante gente entrenando a esa hora, cuando en cuestión de segundos entró un pistolero con un casco puesto, se topó con un hombre y mientras viene manipulando el arma corre hasta donde está la víctima sentada de espaldas.

Un hombre fue asesinado en Cartago.
Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

El hombre dispara en un montón de ocasiones a quemarropa.

El afectado se pone de pie y trata de dar un paso, pero cae, mientras el pistolero no deja de dispararle. Las otras personas que están en el gimnasio huyen para refugiarse de las balas.

El sospechoso logró salir corriendo con el casco puesto.

La alerta ingresó al 911 a las 8:00 p. m., a 100 metros al oeste de la Unidad Regional del INA, sobre la calle que comunica Metrocentro con Taras.

Los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales, con balazos en el abdomen y el tórax.

La escena quedó en custodia policial mientras esperan la llegada del OIJ.

Este medio no va a compartir el video por respeto a la familia.

