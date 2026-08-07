Video muestra los desgarradores gritos de hombre que trató de escapar de sicarios y fue ejecutado en minisúper

Un video captado por una cámara de seguridad, y que ahora circula en redes sociales, muestra los últimos segundos con vida de un hombre que fue perseguido y ejecutado por dos sicarios en la entrada de un minisúper en Siquirres de Limón.

En la grabación se escuchan los desgarradores gritos de la víctima, quien intentó escapar de los gatilleros y, al parecer, buscó refugio dentro del negocio. Sin embargo, los asesinos lograron alcanzarlo y acabaron con su vida.

De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 7:50 p. m. en la comunidad de Germania de Siquirres, en Limón.

En el video, que no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, se escuchan los gritos del hombre y varias detonaciones de armas de fuego.

Una cámara grabó el aterrador ataque. Foto Cortesía. (Cortesía/Una cámara grabó el aterrador ataque. Foto Cortesía.)

En ese mismo momento la víctima corre hacia la entrada del minisúper y se agarra del portón, en apariencia ya iba herido, pues se le ve cojeando.

Segundos después aparecen en escena los sicarios y uno de ellos, que vestía un abrigo rojo y andaba encapuchado, se acerca la víctima y le quita la vida de un disparo en la cabeza a quemarropa.

Tras cumplir con su cometido, ambos gatilleros se retiran del lugar; sin embargo, el otro sicario, que andaba un abrigo negro y también estaba encapuchado, se devuelve para dispararle nuevamente al ahora fallecido.

En cuanto a la víctima, la Cruz Roja indicó que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, el cual presentaba impactos de bala en la cabeza, el estómago y las extremidades. De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido.