Video muestra momento en conductor le dio disparo mortal a hombre tras choque en Cartago

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que un conductor le dio un disparo mortal a otro hombre tras un choque en Cartago.

El incidente fue reportado a las 6:45 a.m. en Cartago, específicamente en barrio Nazareth, a 500 metros de Metrocentro.

El caso fue confirmado a La Teja por Mario Redondo, alcalde Cartago, quien explicó que los hechos se dieron a eso de las 6:40 a.m. de este martes.

“Hoy hemos sido informados de un incidente entre dos vehículos en el sector de la carretera que va hacia Paseo Metrópolis. Esto generó una discusión entre los conductores, se nos indica por lo que se puede observar en cámaras que uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma, disparándole en una pierna, lo que finalmente se complicó y acabó con la vida del otro conductor”, dijo Redondo.

El hecho quedó grabado en video. (cortesía/El hecho quedó grabado en video.)

En el video, que no publicaremos por respeto a los seres queridos de los involucrados, se observa cómo, tras el choque, el conductor de un pick up se encuentra fuera de su vehículo.

Segundos después, el ahora fallecido se baja de su carro y, en apariencia, habría sacado, algún tipo de tubo del vehículo, el cual habría usado para amenazar al conductor del pick up.

Ante esta situación se alcanza a ver cómo el chofer del pick, en apariencia, saca una pistola y encañona al otro sujeto y en un momento dado le dispara en una de sus piernas.

En la grabación se ve que el conductor herido empieza a brincar sobre un pie y se aleja del otro hombre. Poco después esa misma herida le costó la vida.

Trascendió que el conductor que disparó se encuentra detenido.