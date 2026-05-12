Sucesos

Video muestra momento en conductor le dio disparo mortal a hombre tras choque en Cartago

El hecho ocurrió la mañana de este lunes luego de que se dio un choque entre dos carros

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en el que un conductor le dio un disparo mortal a otro hombre tras un choque en Cartago.

El incidente fue reportado a las 6:45 a.m. en Cartago, específicamente en barrio Nazareth, a 500 metros de Metrocentro.

El caso fue confirmado a La Teja por Mario Redondo, alcalde Cartago, quien explicó que los hechos se dieron a eso de las 6:40 a.m. de este martes.

“Hoy hemos sido informados de un incidente entre dos vehículos en el sector de la carretera que va hacia Paseo Metrópolis. Esto generó una discusión entre los conductores, se nos indica por lo que se puede observar en cámaras que uno trató de agredir al otro y el otro respondió usando un arma, disparándole en una pierna, lo que finalmente se complicó y acabó con la vida del otro conductor”, dijo Redondo.

El hecho quedó grabado en video.
El hecho quedó grabado en video. (cortesía/El hecho quedó grabado en video.)

En el video, que no publicaremos por respeto a los seres queridos de los involucrados, se observa cómo, tras el choque, el conductor de un pick up se encuentra fuera de su vehículo.

Segundos después, el ahora fallecido se baja de su carro y, en apariencia, habría sacado, algún tipo de tubo del vehículo, el cual habría usado para amenazar al conductor del pick up.

Ante esta situación se alcanza a ver cómo el chofer del pick, en apariencia, saca una pistola y encañona al otro sujeto y en un momento dado le dispara en una de sus piernas.

En la grabación se ve que el conductor herido empieza a brincar sobre un pie y se aleja del otro hombre. Poco después esa misma herida le costó la vida.

Trascendió que el conductor que disparó se encuentra detenido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.