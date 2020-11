Los vecinos quedaron impactados por la dura noticia del fallecimiento de la joven porque creían que ella no estaba en la casa cuando ocurrió el incendio ya que no vieron su carro frente a la casa ni oyeron gritos de auxilio.María José no tenía hermanos y vivía sola en la segunda planta de una construcción de madera; la primera planta la alquilaba, pero ahora estaba desocupada. Las llamas habrían comenzado en la parte trasera.