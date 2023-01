(Video) Padre e hijo son las víctimas de asesinato por disputa de finca en Pococí

(Video) Tiroteo deja dos fallecidos y dos heridos en finca ganadera -

Un papá y su hijo fueron las dos víctimas mortales de una disputa ocurrida la mañana de este viernes 6 de enero en una finca en Pococí.

Las víctimas fueron identificadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como José Álvaro Fuentes Fuentes, 81 años y su hijo René Francisco Fuentes Artavia, de 41.

El suceso ocurrió a las 7:15 de la mañana; sin embargo, las unidades de Cruz Roja reportaron que el sitio es bastante lejos, del puente de Río Jiménez dos kilómetros adentro, en los Ángeles de Colorado, por lo que la primera unidad llegó a eso de las 8 de la mañana.

Cuando los socorristas llegaron ya no había nada que hacer por los dos hombres.

El comandante Rodrigo Alfaro, subdirector regional de la Fuerza Pública de Limón, explicó que ellos fueron alertados de que en una finca había una persona herida de bala y necesitaba ayuda.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron a un hombre herido que les dijo que en la finca se dio un enfrentamiento y que había varios heridos. Los oficiales encontraron a los dos fallecidos y dos heridos más, uno de ellos en condición grave. Ambos fueron trasladados al Hospital de Guápiles.

La Policía realizó una revisión por toda la finca y los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron que, al parecer, en el sitio se produjo una disputa por la propiedad y que además decomisaron un arma calibre 38.

Uno de los heridos es un hombre de apellido Alfaro, de 40 años, quien está en calidad de detenido. Él tiene un balazo en el hombro.

Don Eduardo Fuentes, hijo y hermano de las víctimas, aseguró a NC11 que el problema con la finca es de hace bastante tiempo.

Al parecer, don José y René llegaron esta mañana a la finca y fueron atacados.

La balacera ocurrió en una finca ganadera. Foto: MSP (MSP)

“Mi papá se hizo presente hoy para hacer un trabajo honesto y se encuentra con que hay gente armada que no es el dueño de la finca. Esta no es la primera vez que se da una situación; el hijo de uno de los precaristas un día que vinimos a pescar nos sacó un arm y nos había amenazado con que nos iba a matar. Él no es el dueño, solo tiene el ganado aquí adentro sin permiso”, dijo Fuentes.

El hijo contó que su papá trabajó en una finca con un señor que ahorar está muy enfermo y es el dueño de la finca de la discordia, por lo que le cedió el terreno y su papá tenía tiempo de estar realizando los tramites legales para ponerla en orden.

Eduardo contó que su tata era muy conocido en la comunidad por ser una persona muy colaboradora, y porque había ayudado con la construcción del acueducto, a meter la electricidad en el pueblo y también estaba actualmente como fiscal para construir las aceras. Además hace años regaló el terreno donde se encuentra la iglesia de esa comunidad.

Rene era padre de ocho hijos.