“Al parecer lo que le hicieron fue amarrarle el hocico con algún tipo de cinta o tape para que no pudiera ladrar. Él se logró arrancar esa cinta y pensamos que por eso tenía la goma, pero todavía no puede abrir el hocico, cuando ve la comida se pone contento, pero no puede comerla solito ni ladrar. Entre los avances que ha tenido es que puede sacar un poco la lengüita, es un caso muy triste”, dijo Irene.