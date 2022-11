(Video) ¡Qué impactante! Así ocurrió el choque múltiple en Cartago

En un video que circula por las redes sociales y grupos de WhatsApp se observa cómo ocurrió el choque entre tres carros y que dejó a cinco heridos la tarde del martes en Cartago.

El accidente ocurrió en Guadalupe de Cartago, en las cercanías del centro comercial Paseo Metrópoli.

En el video se ve como un carro trata de adelantar a un pick up que lleva carga, al intentar pasarse de carril se percata de que viene muy rápido un camión; se devuelve y es cuando pega contra el pick up y provoca que se vuelque, se sube sobre la “jardinera” que divide la calle, sigue e invade el carril en sentido contrario en el que va otro pick up con el que también colisiona.

Bomberos confirmó el choque entre los tres carros livianos.

Las unidades atendieron a cinco personas con golpes, dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Max Peralta en Cartago, en condición estable.