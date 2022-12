Video: Querido mariachi fue la víctima mortal de violento choque en Alajuela

Marvin Orozco falleció al ser arrollado por un carro que luego chocó contra un camión. Foto Facebook.

Marvin Orozco Orozco, un querido mariachi de Alajuela, fue el motociclista que falleció producto de una violenta colisión múltiple ocurrida la mañana de este lunes sobre la autopista Bernardo Soto.

El accidente ocurrió en Villa Bonita de Alajuela, a 2,5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, carretera al Coyol. Según la Cruz Roja, en ese lugar se reportó una colisión entre la moto en la que viajaba el músico, un carro y un camión.

Diego Herrera, jefe de la Policía de Tránsito de ese sector, explicó que el incidente se habría dado cuando el motociclista intentó cruzar la transitada carretera.

Video: Así ocurrió trágico choque que cobró vida de motociclista que iba en tapa de carro

“Preliminarmente la versión que se está manejando por parte de algunos testigos es que un motociclista intentó cruzar la autopista Bernardo Soto, esto del lado norte al lado sur, y es ahí cuando viene un vehículo liviano en sentido aeropuerto hacia Manolos, el cual colisiona con la motocicleta.

“Por decirlo de alguna forma el conductor y la motocicleta viajan en la tapa del carro hasta que este invade el carril contrario donde viene un viene un vehículo pesado y colisionan con este”, explicó.

Se supo que Orozco, de 38 años, trabajaba como mariachi en Alajuela, sin embargo, en sus tiempos libres también hacía de repartidor de comida para ganarse una extra. Al parecer, al momento del accidente andaba trabajando como repartidor, pues andaba un bolso similar al que usan en esa labor.

Tras la trágica muerte de Orozco, las redes sociales se llenaron de mensajes de sus seres queridos, quienes lamentaban lo sucedido.

“Lamentamos profundamente la muerte de nuestro amigo y compañero Marvin Orozco. De parte de cada uno de los integrantes del mariachi deseamos paz y resignación a sus familiares. Que de Dios goce y paz a sus restos”, publicó en Facebook el Mariachi Nacional de Costa Rica- Alajuela.

Los amigos más cercanos del mariachi también lloraron su muerte y lo describieron como un hombre noble que amaba a su familia, especialmente a su pequeña hija.

“Mi hermanito del alma, Marvin Orozco, me duele el alma de verte partir así, siempre hablamos y no puedo asimilar esta pesadilla. Ayer fue la última vez que te escuché y ahora te fuiste, no cabe duda que la vida se nos va en un segundo. Bendigo a tu familia, a tu hijita que amabas tanto y declaro una palabra de confortación para ellos. Gracias por tu linda amistad que me brindaste, hoy con mi corazón partido te despido, Dios te bendiga”, escribió Francisco Gutiérrez.

Orozco, quien según perfil de Facebook tocaba la vihuela, fue integrante de varios mariachis como Voces del Cielo y el mariachi Alfa y Omega.