Video: ¿Quién era Marco Calzada? Él mismo lo contó en un video inédito

(Video) Marco Calzada cuenta en este video sobre su vida y lo que lo hacía feliz -

Un emotivo video fue compartido este lunes por la Familia Misionera Ignis Mundo en Instagram, ya que en este Marco Calzada cuenta quién es. Fue grabado cuando estaba en el cole.

“A punto de cumplir 5 meses de la partida de nuestro querido misionero Marco al cielo, compartimos con ustedes un video en donde él mismo se presenta al mundo. Querido Marco, estudiaste y luchaste mucho para desarrollarte como persona y profesional, y así poder entregarte mejor a los demás. ¡Sin duda, una de la cualidades con las que te definiste en este video – “Creo que la paz es una cualidad que he desarrollado durante todos mis proyectos académicos y de vida” – la cumpliste hasta el último suspiro de tu vida!”, dice la publicación.

El video no solo está acompañado de la narración de Marco sobre su vida, que es en inglés, pero está subtitulada, sino que también tiene hermosas imágenes y videos de su vida y paso en esta tierra, siempre con una sonrisa.

Marco Calzada siempre andaba sonriente. Foto: Captura de pantalla

Esto dice Marco en el video:

“Hola, mi nombre es Marco Calzada, soy estudiante de último año del colegio Cedes Don Bosco, estudio la especialidad de desarrollo del software y me gusta mucho lo que estudio, lo que les puedo decir de mí es que me apasiona el boxeo y el voluntariado, de hecho formó parte del equipo de boxeo de mi ciudad y también del proyecto de voluntariado de mi institución, llamada Oratorios Cedes Don Bosco.

“Estoy muy orgulloso de quien soy, de todo lo que puedo hacer y de siempre ser positivo, quiero poner en práctica mis habilidades de liderazgo, quiero poner en práctica todo el conocimiento que he adquirido y quiero demostrar que puedo ser muy valioso, me gusta mucho lo que estoy estudiando y quisiera ganar mucha experiencia, seguir mejorando en diseño y programación y eso es algo que quiero ir mejorando.

“Mi meta es ir ganando experiencia, siempre crecer más, no solo hacer mi trabajo sino que siempre buscar algo adicional. Creo que la paz es una cualidad que he desarrollado durante todos mis proyectos académicos y de vida y creo que esto es algo que todos deberíamos porque ser negativo o estresado o poner una mala cara cuando te preocupas genera una mala atmósfera y se puede notar en las personas que están un poco negativas, trasmitirlo a otras personas, así que trato de nunca perder mi cabeza.

“Trato de no ser negativo y siempre trato de cumplir mis objetivos. Por ahora puedo decir que me siento exitosos cuando practico boxeo porque cuando tengo una pelea siento que hago lo que me gusta hacer y siento que lo hago bien, pero en mi futuro quiero ser exitoso en desarrollo de software y tecnologías de información.

“Para mí el significado del éxito es ser reconocido por algo que me guste hacer, porque si eres reconocido por hacer algo que no te hace feliz no creo que sea tener éxito, por lo tanto puedo asegurarles que quisiera ser exitoso y reconocido por algo que me guste y me apasione”, dice el joven en el video.

Marco fue atacado por varios asaltantes la noche del pasado 2 de julio en las cercanías del barrio Chino, en San José centro, luego de haber estado junto a sus amigos celebrando su cumpleaños.