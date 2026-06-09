Video revela cómo actuó el sospechoso que baleó a guarda de la Villa Olímpica

Un video de seguridad revela nuevos detalles sobre el violento ataque que mantiene en condición grave al guarda de la Villa Olímpica de Desamparados.

La víctima identificada con los apellidos Loaiza Coto, de 63 años.

Las imágenes muestran al sospechoso caminando por la entrada principal del complejo deportivo como cualquier persona que llega al lugar para realizar actividad física.

Sujeto baleó a guarda en Desamparados para robarle su arma

Caminó hasta la caseta

En la grabación se observa a un hombre que vestía gorra, suéter oscuro y pantalón gris.

El sujeto avanza con aparente normalidad por las instalaciones, sin levantar sospechas entre quienes se encontraban en el sitio.

Sin embargo, segundos después la situación cambia drásticamente.

Sacó un arma de fuego

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, el sospechoso saca un arma de fuego y se dirige directamente hacia la caseta donde se encontraba el guarda de seguridad.

Posteriormente, ocurre un forcejeo entre ambos hombres y es en ese momento cuando el oficial resulta herido de bala.

La Cruz Roja confirmó previamente que la víctima sufrió una herida por arma de fuego en el rostro y fue trasladada en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Investigación continúa

Las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con el responsable del ataque.

La Policía Municipal de Desamparados había informado que cuentan con videos y otros elementos de prueba que podrían ser fundamentales para identificar al sospechoso y esclarecer completamente lo ocurrido.