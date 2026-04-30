Video revela cómo ocurrió choque que mató a dos amigas tras celebrar cumpleaños en Pérez Zeledón

El video de unas cámaras de seguridad reveló cómo ocurrió el violento accidente de tránsito en el que murieron dos amigas la madrugada de este jueves, en la carretera Interamericana Sur, en Pérez Zeledón.

En las imágenes se observa claramente cómo las jóvenes viajan en motocicleta en sentido norte-sur y se aproximan por su carril sobre la vía principal.

Al mismo tiempo, un conductor de pick up que circulaba en sentido contrario pasa una zona peatonal y, de manera repentina, realiza un giro hacia la izquierda para incorporarse, invadiendo el paso de la motocicleta.

Debido a la corta distancia, el impacto fue inevitable. Las muchachas no habrían tenido tiempo de reacción y terminaron colisionando contra el costado del vehículo.

En la cámara quedó grabado el mortal choque. (cortesía/Cortesía)

Tras el choque, el conductor continúa avanzando y estaciona el automotor a pocos metros del sitio.

Las víctimas fueron identificadas como Maricruz Castillo Barrientos, quien acababa de cumplir 20 años el miércoles, y Naomy María Fernández Cisneros, de 23 años y madre de dos menores de 3 y 6 años.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas regresaban de un paseo y de compartir la celebración de cumpleaños de Maricruz que 29 de abril cuando ocurrió la tragedia en Sagrada Familia.

Accidente en Pérez Zeledón cobró la vida de dos jóvenes (Cortesía/Cortesía)

El conductor del vehículo, un hombre de apellido González, de 69 años, fue detenido por oficiales de Tránsito luego de que la prueba de alcoholemia resultara positiva.

La muerte de ambas jóvenes ha provocado consternación en Pérez Zeledón.

Este medio no comparte el video por el dolor que puede representar para sus familiares.