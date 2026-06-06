Video revela lo que hicieron tres hombres antes de cometer un asesinato que conmocionó a Heredia

Las cámaras de seguridad captaron los movimientos de tres hombres que ahora son buscados por las autoridades como sospechosos de participar en un homicidio ocurrido en San Francisco de Heredia.

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Heredia divulgaron las imágenes con el objetivo de obtener información que permita identificar a las personas que aparecen en el video.

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West murió baleado dentro del carro que manejaba. Foto Heredia Hoy. (Heredia Hoy/West murió baleado dentro del carro que manejaba. Foto Heredia Hoy.)

Ataque quedó grabado

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el domingo 5 de abril del 2025, cuando un hombre de apellido West, de 33 años, se encontraba dentro de un vehículo estacionado en vía pública junto con otra persona.

Buscados por homicidio en Heredia

Según la versión judicial, tres sospechosos se acercaron caminando hasta donde estaba el automóvil y, en apariencia, dispararon en reiteradas ocasiones contra sus ocupantes.

West falleció producto de las heridas sufridas durante el ataque, mientras que la otra persona que lo acompañaba resultó ilesa.

Las autoridades consideran que las imágenes podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación y determinar la identidad de los responsables.

Así vestían los sospechosos

De acuerdo con el OIJ, uno de los sospechosos vestía un short y un suéter con gorro.

El segundo llevaba un pantalón tipo jeans de color oscuro y también un suéter con gorro.

Mientras tanto, el tercer hombre vestía un pantalón claro y un suéter con gorro.

Piden ayuda de la ciudadanía

Los agentes judiciales solicitan a cualquier persona que reconozca a los individuos o tenga información relacionada con este caso que se comunique de forma confidencial.

La información puede brindarse al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Las autoridades recalcaron que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser clave para esclarecer el homicidio.