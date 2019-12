Claro que sí, eso me da mucho temor. Yo me voy a dar cuenta si Laisa va a seguir adelante el día que salga de este lugar y ponga un pie en la arena, si el día que haga eso no me aplauden o no se ríen, ese día a mi nadie me tiene que despedir, yo solito doy media vuelta, guardo a Laisa en un baúl y la voy a mantener como un bello recuerdo que nació en 1995.