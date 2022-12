Videos: Afectada por explosión de dinamita: “Fue un momento de angustia”

Esta fue la piedras que casi le cae encima a doña Aracelly. Foto cortesía Guana Noticias.

Doña Aracelly Pérez y su familia vivieron momentos de mucha angustia cuando, literalmente, llovieron piedras sobre su casa por culpa de tres explosiones de dinamita en una construcción cercana.

Pérez dijo que eso pudo haberle costado la vida, pues una enorme piedra atravesó el techo de la vivienda y cayó a escasos centímetros de ella.

“Yo estaba en una máquina cociendo, cuando en ese momento se escuchó esa explosión y empezaron caer piedras, una cayó a centímetros de donde yo estaba. Mi hijo me llevó para adentro (de la casa) y luego tuvieron que sacarme para la clínica, de ahí salí como a las 11:30 de la noche, porque me tenían en observación”, dijo la señora al medio regional Guana Noticias.

El hecho ocurrió la tarde del pasado viernes en el sector de playas del Coco, en Carrillo de Guanacaste, específicamente en una construcción de viviendas ubicadas cerca del barrio Las Palomas, donde vive Pérez.

Las piedras llevaban tanta fuerza que atravesaron los techos de varias casas. Foto cortesía Guana Noticias.

Al parecer, los encargados de dicha obra habrían usado dinamita para facilitar el movimiento de materiales, sin embargo, las explosiones tuvieron más fuerza de la que se esperaba.

La Cruz Roja informó que tres personas tuvieron que ser atendidas a raíz de esa situación, dos por golpes leves, al parecer causados por las piedras que cayeron en sus casas, y una más por crisis nerviosa, que fue doña Aracelly.

“Fue un momento de angustia, tanto para mí como para todo el barrio. Hubo mucha destrucción, no solo en el ranchito en el que estaba, sino adentro de mi casa”.

“Si esta piedra me hubiera caído, no estaría aquí diciendo lo que estoy diciendo” — Aracelly Pérez, afectada.

Salió corriendo

Ubia Vado, hija de doña Aracelly, también se encontraba en la vivienda cuando empezaron a “llover” piedras. algunas llevaban tanta fuerza que atravesaron paredes y el techo.

Afortunadamente nadie estaba en esta cama cuando cayó la piedra. Foto cortesía Guana Noticias.

“Cuando cayó la piedra yo estaba en el cuarto, cuando escuché ese estruendo salí corriendo. A mi mamá casi le cae una piedra encima, eso fue algo tremendo”, recordó.

Marcelo Méndez fue otro de los vecinos que también resultó afectado debido a las explosiones, afortunadamente él y su familia no se encontraban en la casa.

Vecinos afectados por explosión de dinamita en Carrillo. Foto cortesía Guana Noticias.

“Yo me encontraba en Heredia, de donde soy oriundo, yo tengo mi casa acá en Guanacaste y la visito mucho. La idea era quedarme esta semana, pero por un motivo ahí tuve que devolverme a Heredia.

“Dios todo lo hace bien y gracias a eso no me pasó nada, porque pueden ver los daños, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado estando aquí con mi esposa”, dijo Méndez.

La explosión dejó destrucción a su paso. Foto cortesía Guana Noticias.

Investigan explosión

Carlos Cantillo, alcalde de Carillo, explicó al medio Guana Noticias que ya se tomaron las medidas del caso para investigar lo sucedido en el proyecto de viviendas y determinar si los encargados actuaron conforme la ley.

“En ese momento la Fuerza Pública se encontraba en el lugar y estaba de camino una fiscal de Liberia para ver la situación. También me comunicaron que hay un detenido, es un ingeniero, no tengo el nombre, pero sí está detenido de momento”.

Una cámara de seguridad captó las tres explosiones. Foto cortesía Guana Noticias.

“La municipalidad de Carrillo está haciendo revisión si esta filial tiene permiso de construcción y si lo tiene, ver cuál fue el alcance que le dio Setena para el permiso de esa construcción”, explicó Cantillo.

Las autoridades no han brindado un dato oficial sobre las afectaciones causadas por la explosión, sin embargo, entre los vecinos se habla de al menos 15 casas con daños debido a la caída de piedras.