Videos muestran enorme incedio en planta de Demasa en Pococí

El Cuerpo de Bomberos despachó 12 unidades para combatir el enorme incendio en la planta de Demasa

Por Adrián Galeano Calvo
Bomberos informó que se trata de un incendio de grandes proporciones.
Bomberos informó que se trata de un incendio de grandes proporciones en la planta de Demasa. (Facebook/Bomberos informó que se trata de un incendio de grandes proporciones.)

El Cuerpo de Bomberos está luchando contra un voraz incendio que amenaza con devorar gran parte de la planta de la empresa Demasa, ubicada en Pococí de Limón.

Videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia, cuyas llamas y enorme columna de humo negro se alcanzan a ver desde varios metros a la redonda.

Bomberos luchan contra incendio en planta de Demasa en Pococí

Bomberos informó que la alerta ingresó a las 5:36 p.m. de este martes, indicando que el fuego tiene lugar en la mencionada planta, ubicada en Jiménez de Pococí, en Limón.

Enorme incendio en planta de Demasa en Pococí

“Atendemos fuego de grandes proporciones en la planta de Demasa. De momento el área supera los 4 mil metros cuadrados”, detalló Bomberos.

Incendio Demasa Pococí

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos despachó cuatro unidades, pero debido al avance del fuego, decidieron enviar 8 unidades más a la escena.

De momento, los cuerpos de emergencia siguen trabajando por controlar el avance de las llamas.

